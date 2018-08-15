В Татарстане приставы взыскали почти 830 млн рублей долгов по налогам

Судебные приставы Татарстана с начала 2018 года взыскали более 829 млн рублей долгов по налогам.



Судебные приставы применяют к должникам широкий спектр принудительных мер, предусмотренный законодательством.

«Это арест и изъятие личного имущества, удержание средств с заработной платы должника и денежных средств, находящихся в банке и иных кредитных организациях, запрет на регистрацию движимого и недвижимого имущества», — говорится в сообщении УФССП РТ.

Ранее сообщалось, что общая задолженность по фискальным платежам в республике составила 10 млрд рублей. По состоянию на начало июня 2018 года приставы Татарстана взыскали долгов на общую сумму в 1,56 млрд рублей.

