В Казани с 20 августа будут закрыты для движения автомобилей улицы Восстания и Фурманова
В Казани С 20 августа по 5 октября будет ограничено движение на участках улиц Восстания и Фурманова в Московском районе.
Проезжая часть по Восстания будет закрыта в районе домов №30 и №35, а Фурманова — от ул.Восстания до Енисейской, сообщает мэрия города.
В этом районе будет производиться ремонт ливневок.
Напомним, в Казани из-за ремонта дороги и тротуаров ограничат движение по Дементьева от Максимова до Академика Павлова. Работы будут проводиться до 30 октября.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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