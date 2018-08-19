В Казани с 20 августа будут закрыты для движения автомобилей улицы Восстания и Фурманова

В Казани С 20 августа по 5 октября будет ограничено движение на участках улиц Восстания и Фурманова в Московском районе.

Проезжая часть по Восстания будет закрыта в районе домов №30 и №35, а Фурманова — от ул.Восстания до Енисейской, сообщает мэрия города.

В этом районе будет производиться ремонт ливневок.

Напомним, в Казани из-за ремонта дороги и тротуаров ограничат движение по Дементьева от Максимова до Академика Павлова. Работы будут проводиться до 30 октября.