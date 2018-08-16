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В Казани до 30 октября ограничат движение транспорта по Дементьева

13:16, 16.08.2018
В Казани до 30 октября ограничат движение транспорта по Дементьева

В Казани из-за ремонта дороги и тротуаров ограничат движение по Дементьева от Максимова до Академика Павлова. Работы будут проводиться до 30 октября.

Поочередно будут перекрывать полосы для движения:

Отремонтировано будет также кольцо:

После чего ограничение введут на всю встречную полосу:

Ремонтные работы будут производиться также на улицах Альберта Камалеева, Шуртыгина и Даурской. Первые две будут перекрываться до 30 октября, последняя — до 30 сентября. Схемы опубликованы в сборнике документов.

Напомним, временное ограничение движения транспорта с 13 августа ввели в Авиастроительном районе Казани на улицах 2-й Ленинградской, Побежимова и Социалистической.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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