Обслуживавшая мост в Генуе компания впервые принесла извинения

Глава обслуживающей компании Джованни Кастеллуччи извинился и выразил соболезнования семьям погибших из-за обрушения моста в Генуе.

Он заявил, что компания намерена облегчить страдания людей, чьи родные погибли в результате происшествия, и планирует создать фонд со средствами для пострадавших, передает «РИА Новости».



При этом, первостепенной обязанностью компании он считает восстановление моста. По его словам, данных об опасности обрушения ему не поступало.

Напомним, 14 августа в Италии близ города Генуя обрушился мост, построенный в 1968 году. В Сети опубликовали видео с места происшествия. Италия ввела режим чрезвычайного положения сроком на год. Число погибших в результате обрушения автомобильного моста в Генуе достигло 43.