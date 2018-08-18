Число погибших при обрушении моста в Генуе увеличилось до 43

Число погибших в результате обрушения автомобильного моста в Генуе достигло 43.

По информации Rainews, в городской больнице скончался 36-летний румынский водитель, пострадавший в результате инцидента.

Ранее сообщалось, что число погибших возросло до 41. Под завалами обнаружили семью из трех человек.

Напомним, 14 августа в Италии близ города Генуя обрушился мост, построенный в 1968 году. В Сети опубликовали видео с места происшествия. Италия ввела режим чрезвычайного положения сроком на год в связи с обрушением моста в Генуе. На ликвидацию последствий трагедии потребуется €5 млн.