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Число погибших при обрушении моста в Генуе увеличилось до 43

20:27, 18.08.2018
Число погибших при обрушении моста в Генуе увеличилось до 43
Фото: скриншот видео rt.com

Число погибших в результате обрушения автомобильного моста в Генуе достигло 43.

По информации Rainews, в городской больнице скончался 36-летний румынский водитель, пострадавший в результате инцидента.

Ранее сообщалось, что число погибших возросло до 41. Под завалами обнаружили семью из трех человек.

Напомним, 14 августа в Италии близ города Генуя обрушился мост, построенный в 1968 году. В Сети опубликовали видео с места происшествия. Италия ввела режим чрезвычайного положения сроком на год в связи с обрушением моста в Генуе. На ликвидацию последствий трагедии потребуется €5 млн.

Происшествия
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