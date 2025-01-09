Байден объявил режим бедствия в Калифорнии из-за масштабных пожаров

Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии в связи с разрушительными пожарами, охватившими штат. Это решение открывает доступ к федеральной помощи для пострадавших жителей, в первую очередь в округе Лос-Анджелес, пишет РИА «Новости».

Согласно заявлению Белого дома, жители смогут получить гранты на временное жилье, ремонт домов, льготные кредиты для покрытия убытков, не покрытых страховкой, а также другую поддержку для восстановления хозяйств и бизнеса. Федеральная помощь также будет направлена местным властям и некоммерческим организациям для проведения аварийных работ и реализации мер по предотвращению стихийных бедствий.

Байден отменил запланированную поездку в Италию, чтобы сосредоточиться на управлении кризисом. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что оценка ущерба от пожаров продолжается и федеральная помощь может быть расширена.

В Калифорнии бушуют четыре крупных пожара, унесшие жизни пяти человек. Наиболее разрушительным стал пожар в районе Палисейдс, уничтоживший около тысячи строений и охвативший более двух тысяч гектаров. Также серьезный ущерб наносит пожар Итон-Файр, угрожающий 13 тысячам зданий. В общей сложности, по предварительным оценкам, ущерб от стихии в Лос-Анджелесе превысил 50 миллиардов долларов. Десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за эвакуации.

Рената Валеева