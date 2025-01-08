В Саратовской области из-за атаки БПЛА развернули оперативный штаб

Фото: Максим Кокунин

На предприятии в Саратовской области, где произошло возгорание после атаки БПЛА, развернули оперативный штаб. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

— На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развернут оперативный штаб. На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации. Сил и средств для локализации пожара достаточно. На предприятии работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы, — написал он.

Напомним, ночью 8 января Саратов и Энгельс стали объектами массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет, однако зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий.

Елизавета Пуншева