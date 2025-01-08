Пентагон обнародовал общую сумму военной помощи Украине с начала СВО

Фото: Татьяна Демина

Общая сумма военной помощи Украине с 24 февраля 2022 года от США и остальных союзников превысила 126 миллиардов долларов. Об этом сообщили на брифинге Министерства обороны США.

— На данный момент Соединенные Штаты, союзники и партнеры в совокупности выделили Украине более 126 миллиардов долларов на помощь в обеспечении безопасности… с 24 февраля 2022 года, — приводит слова представителя Пентагона РИА Новости.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ожидается, что в четверг, 9 января, на авиабазе Рамштайн в Германии будет утвержден новый план помощи украинской стороне до 2027 года.



Ранее 30 декабря президент США Джо Байден объявил о выделении помощи Киеву почти на $2,5 млрд. При этом новоизбранный президент США Дональд Трамп недавно заявил о намерении остановить конфликт на Украине в течение ближайших шести месяцев.



Зульфат Шафигуллин