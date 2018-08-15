В Италии на год ввели режим ЧС после обрушения моста в Генуе

Фото: ru.wikipedia.org / Presidenza della Repubblica

Италия ввела режим чрезвычайного положения сроком на год в связи с обрушением моста в Генуе. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

По его словам, на ликвидацию последствий трагедии потребуется €5 млн. Конта также рассказал, что на заседании было принято решение объявить национальный траур, передает TG24COM.



Напомним, что накануне в Италии близ города Генуя обрушился мост, построенный в 1968 году. В Сети опубликовали видео с места происшествия. По последним данным, при обрушении моста погибли 39 человек. При этом 12 из 16 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

