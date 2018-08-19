Путин на встрече с Меркель обсудил Сирию и Украину

В Германии состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

По данным "РИА Новости", беседа двух лидеров продолжалась около трех часов. Как сообщает "Интерфакс", Путин и Меркель общались приблизительно 3,5 часа.

Сперва лидеры Германии и России продолжительное время беседовали один на один без переводчиков. Затем Путин и Меркель обозначили темы переговоров.

Среди них значатся сирийское урегулирование, ситуация на Украине, иранская ядерная программа, крупнейшие экономические проекты с участием двух стран, в том числе газопровод «Северный поток-2».

Канцлер Германии также заявила о намерении обсудить с президентом РФ тему прав человека.

Ранее президент России Владимир Путин перед переговорами с Ангелой Меркель отметил значимость газопровода «Северный поток — 2» для Европы. Перед поездкой в Германию президент России совершил частный визит в Австрию, где посетил свадьбу главы МИД республики Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера.