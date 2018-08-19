ДУМ РБ намерено возобновить сотрудничество с БФ «Урал» по строительству мечети «Ар-Рахим»

В ДУМ РБ готовы возобновить сотрудничество с БФ «Урал» по строительству мечети «Ар-Рахим». Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Нурмухамет-хазрат Нигматуллин.

«По вопросу пресловутой аффилированности, мы выражаем готовность устранить все замечания БФ «Урал». Мы готовы проработать с юристами фонда все договоры, доверительное управление и прочие сопутствующие темы» — заявил он в беседе с изданием ProUfu.ru.

Ранее ДУМ РБ предложил фонду «Урал» экс-главы республики Муртазы Рахимова урегулировать конфликт из-за мечети. Однако шагов, удовлетворяющих Рахимова, так и не было сделано. Главной претензией «Урала» к ЦДУМ РФ является аффилированность строительных компаний с руководством управления.

В августе экс-глава республики заявил, что возведение «Ар-Рахим» продолжится только после того, как ДУМ РБ и власти республики пойдут навстречу фонду.