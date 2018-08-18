Товарооборот Нижегородской области составил 4,2 миллиарда долларов

Товарооборот Нижегородской области за первые шесть месяцев 2018 года составил 4,2 миллиарда долларов. Об этом заявила директора департамента внешних связей правительства региона Ольга Гусева.

По ее данным, товарооборот увеличился на 36,5%. Одной из главных причин роста показателей Гусева назвала развитие сотрудничества области с зарубежными партнерами в сферах культуры и спорта.

Кроме того, за первое полугодие также объем экспорта вырос на 43% и составил 2,6 миллиарда долларов.

Напомним, ранее стало известно, что Свердловская область и Татарстан намерены за два года увеличить товарооборот в 1,5 раза.