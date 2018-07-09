Свердловская область и Татарстан намерены увеличить товарооборот в 1,5 раза за два года

Власти Свердловской области и Татарстана подписали соглашение об увеличении товарооборота между регионами.

«Сегодня мы наметили с Татарстаном краткосрочный план, который рассчитан на два года. Планируем увеличить наш товарооборот за два года в 1,5 раза», — цитирует губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ТАСС.

Напомним, накануне президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Екатеринбург для участия в промышленной выставке «Иннопром-2018».

В рамках визита Минниханов планировал провести встречи с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным, губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.