В Татарстане похолодает до +22°C

Сегодня, 18 августа, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер северный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью по республике от +6°С до +11°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +17°С до +22°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +19°С до +21°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +17°С до +20°С.

