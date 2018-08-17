Сергей Семак: «Нас задели слова Лукашенко, что мы ползали на карачках»

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, сказанные им после первого матча третьего квалификационного раунда против минского «Динамо», придали дополнительную мотивацию футболистам «Зенита», передает мнение главного тренера питерцев Сергея Семака агентство ТАСС.

«Игра была тяжелая, но мы верили до последнего. Такое возможно только в том случае, когда ты веришь. Думаю, всех нас задели слова, что мы ползали на карачках в первом матче. Конечно, это оказалось дополнительным стимулом для нашей игры, поэтому спасибо большое, это всегда по-хорошему раззадоривает», — сказал Семак.

В раунде плей-офф Лиги Европы за право выхода в групповой этап турнира «Зенит» сыграет с норвежским «Мольде».