На Кубке губернатора Челябинской области 17 августа определится соперник «Трактора» по финалу

17 августа станут известны финалисты предсезонного хоккейного турнира Кубок губернатора Челябинской области. Турнир проходит в Челябинске.

В первом матче игрового дня в 13.00 мск сразятся «Металлург» из Магнитогорска с омским «Авангардом». В 17.00 на лед выйдут хозяева из «Трактора» против уфимского «Салавата Юлаева».

«Трактористы» уже обеспечили себе место в финале Кубка, одержав две победы над «Авангардом» 5:2 и «Металлургом» 6:4.

На вторую путевку в решающий матч есть шансы у трех оставшихся команд: «Салават Юлаев» — 3 очка, «Металлург» — 2 очка, «Авангард» — 1 очко.



