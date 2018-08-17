Профессор КФУ сообщил о похолодании в Татарстане с 17 августа

С 17 августа в Татарстане ожидается значительное понижение температуры воздуха. Об этом рассказал завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

«С 17 по 19 августа дневные температуры будут составлять 21—22 градуса. Таким образом, температурный фон будет невысоким. Ночные температуры не будут превышать 11—12 градусов. Особых осадков не прогнозируется», — цитирует его пресс-служба КФУ.

При этом среднесуточная температура будет близка к месячной норме — около 16 градусов тепла.

По словам Переведенцева, с начала следующей недели прогнозируется некоторое повышение температуры — до 24 градусов днем и 14—16 градусов в ночное время. Небольшие осадки возможны лишь 21 августа.

Профессор также не исключил, что в Татарстан еще вернется жаркая погода.

Ранее Переведенцев сообщал, что в августе в Казани средняя температура воздуха составит 18 градусов тепла, что соответствует нормальным значениям.