Профессор КФУ о погоде в Казани: «В августе катаклизмов не ожидается»

В августе в Казани средняя температура воздуха составит 18 градусов тепла, что соответствует нормальным значениям для этого месяца года. Об этом сообщил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

Он также рассказал, что, по прогнозу Гидрометцентра России, сумма осадков в августе для Казани также будет в пределах нормы — 6 мм.

Переведенцев также озвучил прогноз погоды на текущую неделю. В четверг днем ожидается до 29 градусов, в ночные часы — до 18 градусов. 3 августа прогнозируется 28 градусов днем и 17 градусов ночью, возможен дождь, передает пресс-служба КФУ.

Выходные также будут теплыми: в дневные часы субботы ожидается солнечная погода, воздух прогреется до 27 градусов, в ночные — плюс 17. В воскресенье днем возможен дождь. Днем температура воздуха составит +26 градусов, ночью — +17.



Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре 2 августа.