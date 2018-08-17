В Татарстане ожидается туман, гроза и до +24°С

Сегодня, 17 августа, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами дождь, гроза, в отдельных районах туман. Днем без осадков.

Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с.



Минимальная температура воздуха ночью по республике от +11°С до +16°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +19°С до +24°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +21°С до +23°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +20°С до +24°С.

