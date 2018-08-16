Белоусов лично встретится с руководителями компаний, у которых предложил изымать сверхдоходы

Помощник президента РФ Андрей Белоусов решил лично пообщаться с руководителями компаний, у которых предлагает изъять более 500 млрд рублей сверхдоходов.



Встречу назначили на 24 августа, передают «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров трех компаний из «списка Белоусова».

Отмечается, что Белоусов намерен собрать именно 14 компаний, попавших в список. При этом источник сомневается, что на встречу придет хотя бы половина.

Напомним, Белоусов предложил Путину изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов. В РСПП уже предупредили, что решение обернется массовым уходом инвесторов с российского рынка и может привести к «разовому» снижению капитализации российского фондового рынка на 3 трлн рублей.