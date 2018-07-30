Песошин установил карантин по птичьему гриппу в Буинском районе

В Татарстане на территории четырех районов ввели карантин по птичьему гриппу. Соответствующий указ подписал и.о. президента РТ Алексей Песошин.

Так, карантин установлен на территориях частных подворий в селах Каменный Брод, Вольный Стан и Нижний Наратбаш Буинского района, населенных пунктах Апастово, Азбаба, Верхнее Аткозино, Бурнашево, Индырчи Апастовского района, селе Арасланово Кайбицкого района, а также в деревне Ишимово и дополнительно в поселке Камское Устье Камско-Устьинского района.

В указанных населенных пунктах организуют убой больной птицы и восприимчивого поголовья, остановят торговлю птицей и яйцами, а также закроют доступ посторонним. В радиусе 5 км от очагов заражения будут установлены угрожаемые зоны, в пределах 10 км — зоны наблюдения.

Ранее сообщалось, что карантин ввели на территории частных подворий в поселке Камское Устье, в поселке железнодорожной станции Каратун и в деревне Малые Кокузы Апастовского района, в селе Шланга Дрожжановского района, а также в селе Ульянково Кайбицкого района и в деревне Вожжи Тетюшского района.