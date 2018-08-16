Зампред ВС РТ вернул в прокуратуру дело об убийстве беременной женщины

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Сегодня Верховный суд Татарстана под председательством Максима Беляева постановил вернуть в прокуратуру уголовное дело 32-летнего Андрея Парахина, обвиняемого в убийстве сожительницы и своего нерожденного ребенка.

В своем постановлении зампред по уголовным делам ВС РТ Беляев потребовал устранить выявленные в ходе судебного процесса процессуальные нарушения. В частности, указал на неверный адрес места преступления в обвинительном заключении, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Напомним, гособвинение на данном процессе поддерживал прокурор Татарстана Илдус Нафиков, будет ли он оспаривать решение суда о возврате дела, пока неясно.

По версии следствия, убийство произошло в Казани в мае этого года на глазах у малолетнего сына покойной. В результате словесного конфликта нетрезвый мужчина нанес гражданской супруге смертельное ранение ножом.



Ранее для устранения грубых процессуальных нарушений казанский суд вернул прокурорам скандальное дело о заказном поджоге иномарки владельца «Галереи вин».