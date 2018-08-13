Прокурор РТ выступит гособвинителем по делу об убийстве беременной

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартует процесс по делу об убийстве беременной женщины. В преступлении обвиняют 32-летнего Андрея Парахина, сожителя покойной.

По версии следствия, убийство произошло в Казани в мае этого года на глазах у малолетнего сына покойной. В результате словесного конфликта нетрезвый мужчина нанес гражданской супруге смертельное ранение ножом.

Как выяснило «Реальное время», представлять сторону гособвинения на этом процессе намеревается прокурор Татарстана Илдус Нафиков, а рассматривать дело будет заместитель председателя по уголовным делам ВС РТ Максим Беляев, который на днях получил почетный знак «Заслуженный юрист РТ».



