По трем улицам в Авиастроительном районе ограничат движение с 13 августа

Временное ограничение движения транспорта с 13 августа будет введено в Авиастроительном районе Казани на улицах 2-я Ленинградская, Побежимова и Социалистическая.



Частичное закрытие проезжей части по Социалистической улице в районе дома №12 связано с устройством заезда и продолжится с 13 по 20 августа, говорится в сообщении пресс-службы мэрии Казани.

Проезжую часть по улице 2-я Ленинградская на участке от дома №6 до ул.Побежимова перекроют с 13 по 23 августа из-за подготовительных работ по прокладке бытовой и ливневой канализации.

По той же причине с 13 августа по 2 сентября будет частично закрыта проезжая часть по улице Побежимова в районе дома №17.