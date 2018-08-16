В Кремле отказались сравнивать изъятие сверхдоходов у бизнеса с прогрессивным налогом

Предложение помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний нельзя рассматривать как попытку завуалированного введения прогрессивного налога. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«Нет, это не так, это одна из экспертных точек зрения, это точка зрения помощника президента», — приводят «Ведомости» ответ Пескова на соответствующий вопрос.

По его словам, Путин согласился с тем, что эта точка зрения может и должна быть проработана в правительстве, в том числе с участниками рынка.

Напомним, помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил Путину изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов. В РСПП уже предупредили, что решение обернется массовым уходом инвесторов с российского рынка и может привести к «разовому» снижению капитализации российского фондового рынка на 3 трлн рублей.