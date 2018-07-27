Замминистра экономразвития назначили экс-главу ВЭБа Сергея Горькова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении заместителем министра экономического развития РФ бывшего руководителя Внешэкономбанка Сергея Горькова.



Документ был подписан накануне, 26 июля, но опубликован на сайте правительства только сегодня.



Горьков занимал пост главы ВЭБа с конца февраля 2016 года до мая 2018 года, когда президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова председателем Внешэкономбанка.

Ранее стало известно о назначении бывшего директора департамента информационно-коммуникационных технологий Счетной палаты Алексея Скляра на должность замминистра труда и социальной защиты РФ.

Накануне Медведев назначил заместителем министра науки и высшего образования РФ Марину Боровскую.