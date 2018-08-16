В Перми опечатали кафе «Амкар»

Пермское кафе «Амкар», названное в часть бывшего футбольного клуба, временно закрыто.

Причиной приостановления деятельности общепита стали грубые санитарно-эпидемиологические нарушения, выявленные в ходе проверки. Так, в кафе не соблюдались необходимые гигиенические условия для приготовления еды, отсутствовали раковины для мытья рук там, где готовились мясо, рыба и холодные закуски.

Кроме того, в санитарных книжках трех поваров и мойщицы посуды отсутствуют отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Также были и другие нарушения, рассказали в пресс-службе судебных приставов.

В ведомстве добавили, что кафе «Амкар» по решению суда опечатали на два месяца.

Напомним, в июне стало известно, что футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование. О ликвидации клуба руководство команды объявило в июле.