Убыток «Тимер банка» во II квартале 2018 года сократился почти до 3 млрд рублей

ПАО «Тимер банк» опубликовал отчет за II квартал 2018 года. Согласно данным о страницы бухгалтерского баланса, убыток организации сократился до 2,98 млрд рублей.

Так, активов у общества 53,9 млрд рублей, а обязательств на 56,9 млрд рублей. При этом по итогам 2017 года банк утвердил убыток в 3,3 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

Напомним, ранее находящийся в стадии финансового оздоровления «Тимер Банк» подал иск в Арбитражный суд республики Татарстан с требованием обанкротить бывшего председателя правления банка «БТА-Казань» Руслана Алимова.