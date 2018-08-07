«Тимер Банк» банкротит экс-главу «БТА-Казань» за долг в 1,7 млрд рублей

ПАО «Тимер Банк» (ранее «БТА-Казань») подал иск в Арбитражный суд республики Татарстан с требованием обанкротить бывшего председателя правления банка «БТА-Казань» Руслана Алимова.



Сумма исковых требований составляет 1,724 млрд рублей. Как следует из картотеки суда, иск был подан 6 августа и в настоящее время рассматривается в первой инстанции.

В декабре 2017 года райсуд удовлетворил иск ПАО «Тимер Банк» к бывшему предправления на общую сумму 1,7 млрд рублей. В эту сумму оценивается ущерб от убыточных биржевых сделок и действий Алимова по выводу имущества из-под залога. Вину в преступлениях банкир не признавал и не признает.