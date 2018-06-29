«Тимер Банк» отчитался об убытках в 3,3 миллиарда рублей

ПАО «Тимер Банк» утвердило убыток в 3,3 млрд рублей по итогам 2017 года. Такое решение было принято на общем собрании акционеров банка.



Задолженность акционеры планируют частично погасить за счет прибыли прошлых лет в сумме 487,8 тыс. рублей, говорится в сообщении центра раскрытия корпоративной информации. По итогам распределения величина непокрытого убытка за 2017 год составит 3,2 млрд рублей.

По результатам 2017 года дивиденды банк выплачивать не будет.

Ранее находящийся в стадии финансового оздоровления «Тимер Банк» потребовал 371 млн рублей от Госжилфонда РТ. Банк пытается вернуть часть средств, выданных в 2014—2015 годах на достройку нескольких проблемных домов в Казани.

