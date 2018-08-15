Исполняющим обязанности главы Оренбурга назначен Сергей Николаев

Исполняющим обязанности главы Оренбурга назначен первый заместитель мэра Сергей Николаев.

Ранее глава города Евгений Арапов был задержан сотрудниками Следственного комитета. На данный момент он продолжает находиться на больничном в железнодорожной больнице. Возле его палаты дежурят сотрудники полиции, пишет портал «Вестирама» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Напомним, замглавы Оренбурга Геннадия Борисова также арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей.