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Исполняющим обязанности главы Оренбурга назначен Сергей Николаев

08:59, 15.08.2018
Исполняющим обязанности главы Оренбурга назначен Сергей Николаев
Фото: orenburg.ru

Исполняющим обязанности главы Оренбурга назначен первый заместитель мэра Сергей Николаев.

Ранее глава города Евгений Арапов был задержан сотрудниками Следственного комитета. На данный момент он продолжает находиться на больничном в железнодорожной больнице. Возле его палаты дежурят сотрудники полиции, пишет портал «Вестирама» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Напомним, замглавы Оренбурга Геннадия Борисова также арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей.

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