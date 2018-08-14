Бывший игрок «Рубина» Алекс Сонг перешел в швейцарский «Сьон»

Бывший полузащитник «Рубина» Алекс Сонг подписал контракт с клубом швейцарской Суперлиги «Сьоном». Камерунский футболист заключил двухлетний контракт, сообщает официальный сайт швейцарцев.

Сонг выступал за казанский клуб с 2016 года, придя в команду в период работы испанского специалиста Хавьера Грасии. Этим летом камерунец в одностороннем порядке расторг контракт с «Рубином».

Сообщалось, что сразу после расторжения трудового договора футболист подал жалобу в ФИФА с просьбой возместить ему долг размером в 9 млн евро.

Казанский клуб отверг эти слухи, но при этом подтвердил, что «Рубин» действительно ведет судебное разбирательство с игроком. Клуб просит Сонга возместить ущерб за одностороннее расторжение контракта.

За «Рубин» Алекс Сонг отыграл 24 матча, в которых забил один гол.