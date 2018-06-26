«Никакой проверки ФИФА в отношении ФК «Рубин» не проводит» — пресс-служба клуба

Пресс-служба «Рубина» прокомментировала информацию о проведении проверки казанского клуба со стороны ФИФА. По их словам, данная информация не соответствует действительности.

«На данный момент между ФК «Рубин» и полузащитником Александром Сонгом действительно имеется спор в ФИФА. У футбольного клуба имеется претензия к Сонгу по поводу расторжения договора, клуб требует от футболиста солидную компенсацию. У Сонга также имеется претензия к «Рубину» по поводу компенсации за расторжение договора. Никакой проверки ФИФА в отношении ФК «Рубин» не проводит, эта информация не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе.



Напомним, ранее появлялась информация, что казанский клуб может быть оштрафован за долги перед Алексом Сонгом.