Президент «Натали Турс» опроверг приостановку деятельности туроператора

Президент туристической компании «Натали Турс» Владимир Воробьев опроверг сообщения о приостановке операционной деятельности фирмы.



«Сделали некорректную заставку, сейчас исправили», — передает РБК со ссылкой на Воробьева.

По его словам, в компании «ошиблись с формулировкой», а причиной стал «человеческий фактор». Отмечается, что после исправления на сайте будет опубликована информация от 4 июля об аннуляции туров и остановке продаж.

Напомним, информация о приостановке ранее была опубликована на сайте компании, а все остальные разделы сайта стали недоступны.