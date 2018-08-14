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Президент «Натали Турс» опроверг приостановку деятельности туроператора

12:26, 14.08.2018

Президент туристической компании «Натали Турс» Владимир Воробьев опроверг сообщения о приостановке операционной деятельности фирмы.

«Сделали некорректную заставку, сейчас исправили», — передает РБК со ссылкой на Воробьева.

По его словам, в компании «ошиблись с формулировкой», а причиной стал «человеческий фактор». Отмечается, что после исправления на сайте будет опубликована информация от 4 июля об аннуляции туров и остановке продаж.

Напомним, информация о приостановке ранее была опубликована на сайте компании, а все остальные разделы сайта стали недоступны.

Справка

Проблемы компании начались в конце июня. В одном из старейших российских туроператоров волной пошли отмены рейсов и проблемы с перевозкой туристов. После клиенты «Натали Турс» столкнулись со сложностями при заселении в отели. В итоге долги компании перед клиентами оценили в $15 млн. Проверкой оператора занялись как в СКР, так и в прокуратуре. Уже в начале сентября «Натали Турс» могут исключить из реестра туроператоров.

Происшествия
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