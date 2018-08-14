Туроператор «Натали Турс» приостановил свою деятельность

Туристическая компания «Натали Турс» приостановила свою деятельность, передает ТАСС.

«Компания «Натали Турс» приостановила свою операционную деятельность», — цитирует агентство сообщение туроператора.



Напомним, что проблемы компании начались в конце июня. В одном из старейших российских туроператоров волной пошли отмены рейсов и проблемы с перевозкой туристов. После клиенты «Натали Турс» столкнулись со сложностями при заселении в отели. В итоге долги компании перед клиентами оценили в $15 млн. Проверкой оператора занялись как в СКР, так и в прокуратуре. Уже в начале сентября «Натали Турс» могут исключить из реестра туроператоров.

