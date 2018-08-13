Новости происшествий

18:12 МСК
Новости раздела
Происшествия

К «КЗСК-Силикон» предъявили требования на сумму около 2,7 млн рублей

16:46, 13.08.2018
К «КЗСК-Силикон» предъявили требования на сумму около 2,7 млн рублей
Фото: pixabay.com

Конкурсный управляющий ОАО «Казанский завод синтетического каучука» («КЗСК-Силикон») сообщил о принятии требований на общую сумму около 2,7 млн рублей.

В опубликованном в едином реестре банкротств сообщении указаны требования:

  • ОАО «Тверской вагоностроительный завод» — 99 тыс. рублей;
  • АО «Индустриальный парк «Ока-Полимер» — 564 тыс. рублей;
  • МУП «Водоканал» — 557 тыс. рублей;
  • АО «Авиабор» — 167 тыс. рублей;
  • ООО «Татнефть-АЗС Центр» 899 тыс. рублей;
  • АО «ПО «Севмаш» 411 тыс. рублей.
Ранее Арбитражный суд Татарстана отказал налоговой во включении претензий общим объемом 837,75 млн рублей в реестр кредиторов АО «Казанский завод синтетического каучука».
ПроисшествияПромышленность Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты