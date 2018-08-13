К «КЗСК-Силикон» предъявили требования на сумму около 2,7 млн рублей
Конкурсный управляющий ОАО «Казанский завод синтетического каучука» («КЗСК-Силикон») сообщил о принятии требований на общую сумму около 2,7 млн рублей.
В опубликованном в едином реестре банкротств сообщении указаны требования:
- ОАО «Тверской вагоностроительный завод» — 99 тыс. рублей;
- АО «Индустриальный парк «Ока-Полимер» — 564 тыс. рублей;
- МУП «Водоканал» — 557 тыс. рублей;
- АО «Авиабор» — 167 тыс. рублей;
- ООО «Татнефть-АЗС Центр» 899 тыс. рублей;
- АО «ПО «Севмаш» 411 тыс. рублей.
Ранее Арбитражный суд Татарстана отказал налоговой во включении претензий общим объемом 837,75 млн рублей в реестр кредиторов АО «Казанский завод синтетического каучука».ПроисшествияПромышленность Татарстан
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