АС РТ отказал ФНС включить более 837 миллионов в реестр кредиторов КЗСК

Арбитражный суд Татарстана отказал Федеральной налоговой службе (ФНС) во включении претензий общим объемом 837,75 млн рублей в реестр кредиторов АО «Казанский завод синтетического каучука» («КЗСК-Силикон»).

Требования ФНС отклонили в рамках банкротного дела. Решение суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционной суд в течение десяти дней со дня его вынесения, передает ИА REGNUM.

Ранее конкурсный управляющий АО «КЗСК-Силикон» Аркадий Черкасов сообщил о получении требования от Управления федеральной налоговой службы России по РТ о включении в реестр требований кредиторов 275 млн рублей.