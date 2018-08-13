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Футбольный клуб «Амкар» ликвидируют после погашения долгов за охранные услуги

10:34, 13.08.2018
Футбольный клуб «Амкар» ликвидируют после погашения долгов за охранные услуги
Фото: fc-amkar.org

Краевой арбитражный суд запретил запускать процедуру ликвидацию футбольного клуба «Амкар», пока руководство команды не расплатится с долгами.

Ограничения введены в виде обеспечительных мер по иску организации «Цербер-Пермь» к клубу о взыскании денег за оказание охранных услуг. Сумма долга — 838 тыс. рублей, пишет Business Class.

На данный момент разбирательства между сторонами не завершены. Рассмотрение дела по существу пройдет в конце августа.

Напомним, в июне стало известно, что футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование. О ликвидации клуба руководство команды объявило в июле.

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