Силуанов пообещал не забирать сверхдоходы бизнеса

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заверил, что государство не собирается требовать от бизнеса часть доходов.

Тем не менее государство должно работать над тем, чтобы бизнес вкладывал свои ресурсы в развитие производства и создание новые рабочих мест на территории РФ, заявил министр в интервью телеканалу «Россия 1».

«Я знаю, конечно, таких бизнесменов, которые делятся с государством в добровольном порядке, но, как правило, это благотворительные акции, это социальные виды поддержки», — сказал Силуанов.

Министр финансов подчеркнул, что властям важнее сохранить деньги в стране и убедить предпринимателей вкладывать средства в модернизацию производства и новые рабочие места.

Напомним, что помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил изымать сверхдоходы у компаний горно-металлургической и химической отраслей. По его подсчетам государство ежегодно может получать от этого 0,5 трлн рублей. Чиновник объяснил свою идею низкими налогами и высокой рентабельностью по сравнению с нефтяной сферой.