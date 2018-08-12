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Силуанов пообещал не забирать сверхдоходы бизнеса

22:02, 12.08.2018

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заверил, что государство не собирается требовать от бизнеса часть доходов.

Тем не менее государство должно работать над тем, чтобы бизнес вкладывал свои ресурсы в развитие производства и создание новые рабочих мест на территории РФ, заявил министр в интервью телеканалу «Россия 1».

«Я знаю, конечно, таких бизнесменов, которые делятся с государством в добровольном порядке, но, как правило, это благотворительные акции, это социальные виды поддержки», — сказал Силуанов.

Министр финансов подчеркнул, что властям важнее сохранить деньги в стране и убедить предпринимателей вкладывать средства в модернизацию производства и новые рабочие места.

Напомним, что помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил изымать сверхдоходы у компаний горно-металлургической и химической отраслей. По его подсчетам государство ежегодно может получать от этого 0,5 трлн рублей. Чиновник объяснил свою идею низкими налогами и высокой рентабельностью по сравнению с нефтяной сферой.

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