«Нефтехимик» уступил «Амуру» со счетом 1:2 в Кубке президента Республики Казахстан

Нижнекамский «Нефтехимик» уступил хабаровскому «Амуру» в заключительном хоккейном матче на Кубок президента Республики Казахстан.

Игра состоялась сегодня утром в Астане и завершилась поражением нижнекамцев со счетом 1:2. Счет на 11-й минуте открыл Игорь Величкин. На последней минуте первого периода Илья Берестенников удвоил преимущество «Амура». «Нефтехимик» смог отыграть одну шайбу на 59-й минуте матча усилиями Алексея Михнова.

В итоге хабаровский клуб занял 1-е место на Кубке президента Респулики Казахстан, а «Нефтехимик» потерпел первое поражение на этом турнире.

Напомним, что в двух других матчах кубка «Нефтехимик» был сильнее «Барыса» и сборной Казахстана.