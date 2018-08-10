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«Нефтехимик» обыграл «Барыс» со счетом 6:3

19:10, 10.08.2018
«Нефтехимик» обыграл «Барыс» со счетом 6:3
Фото: baikal24.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл казахский «Барыс» в матче предсезонного Кубка президента Казахстана.

Игра завершилась со счетом 6:3 (3:1; 0:2; 3:0). В составе нижнекамской команды голы реализовали Булат Шафигуллин, Эмиль Галимов, Йоонас Няттинен, Микаэль Руохомаа и дублем отметился Андрей Нестрашил.

В составе астанинской команды шайбы забили Андре Петерссон, Дмитрий Шевченко и Никита Михайлис.

СпортХоккей Татарстан
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