«Нефтехимик» обыграл «Барыс» со счетом 6:3
Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл казахский «Барыс» в матче предсезонного Кубка президента Казахстана.
Игра завершилась со счетом 6:3 (3:1; 0:2; 3:0). В составе нижнекамской команды голы реализовали Булат Шафигуллин, Эмиль Галимов, Йоонас Няттинен, Микаэль Руохомаа и дублем отметился Андрей Нестрашил.
В составе астанинской команды шайбы забили Андре Петерссон, Дмитрий Шевченко и Никита Михайлис.СпортХоккей Татарстан
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