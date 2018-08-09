«Нефтехимик» обыграл сборную Казахстана со счетом 4:1
Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл сборную Казахстана. Первый матч предсезонного турнира «Кубок президента Республики Казахстан» закончился со счетом 4:1.
В составе нижнекамцев отличились Юусо Пуустинен, Адам Полашек, Микаэль Руохомаа и Алексей Михнов. Казахи ответили забитой шайбой Артема Лихотникова.
Следующую игру «Нефтехимик» проведет завтра, 10 августа, с казахстанским «Барысом».СпортХоккей Татарстан
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