Латвийский политик заявил о больших убытках страны из-за плохих отношений с Россией

Латвия терпит большие убытки из-за плохих отношений с Россией. Об этом заявил кандидат в депутаты сейма от партии «Согласие» Алексей Медведев.



«Обострение латвийско-российских отношений буквально уничтожает одну из главных доходных частей государственного бюджета. В течение последних лет Россия построила несколько новых портов в регионе Балтийского моря. Туда сегодня уходят наши миллионы евро» — рассказал политик в своем видеообращении в Facebook.

«Нам надо понять, что Европа все равно получит российские грузы. Россия в любом случае их продаст и доставит. Никто не будет проигравшим. Никто, кроме Латвии, которая из этой схемы уже исключена» — подчеркнул Медведев.

По его словам, изменить текущее положение дел еще можно, если пойти на компромиссы.