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Производители шпрот в Латвии рассказали о сложностях из-за запрета на ввоз продукции в Россию

10:27, 03.06.2018 1
Производители шпрот в Латвии рассказали о сложностях из-за запрета на ввоз продукции в Россию
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Производители шпрот в Латвии рассказали, что им приходится вести ожесточенную борьбу из-за запрета на ввоз продукции в Россию. Конкуренция привела к занижению цены товара ниже себестоимости.

«Эта демпинговая цена, когда утопающий цепляется за соломинку и предлагает свою продукцию ниже себестоимости, сказывается, то есть идет настолько агрессивная борьба, что мы друг друга душим», — рассказал председатель правления рыбоперерабатывающего завода Brīvais vilnis Арнаольд Бабрис в интервью НТВ.

Напомним, что с 3 июня 2015 года Россельхознадзор запретил ввоз рыбной продукции из Латвии и Эстонии. Также Роспотребнадзор с 14 августа 2015 года запретил ввоз в Россию польских шпротов, так как органолептические показатели по пищевой ценности продукта и содержанию полинасыщенных жирных кислот, указанные на упаковке, не соответствовали действительности.

БизнесРозничная торговля
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:04
    Сразу вспомнил Гоголя -Ну что сынку,помогли тебе ляхи.
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