Производители шпрот в Латвии рассказали о сложностях из-за запрета на ввоз продукции в Россию

Производители шпрот в Латвии рассказали, что им приходится вести ожесточенную борьбу из-за запрета на ввоз продукции в Россию. Конкуренция привела к занижению цены товара ниже себестоимости.

«Эта демпинговая цена, когда утопающий цепляется за соломинку и предлагает свою продукцию ниже себестоимости, сказывается, то есть идет настолько агрессивная борьба, что мы друг друга душим», — рассказал председатель правления рыбоперерабатывающего завода Brīvais vilnis Арнаольд Бабрис в интервью НТВ.

Напомним, что с 3 июня 2015 года Россельхознадзор запретил ввоз рыбной продукции из Латвии и Эстонии. Также Роспотребнадзор с 14 августа 2015 года запретил ввоз в Россию польских шпротов, так как органолептические показатели по пищевой ценности продукта и содержанию полинасыщенных жирных кислот, указанные на упаковке, не соответствовали действительности.