В Перми устранили аварию, из-за которой без воды остались 46 тыс. человек

В Перми в результате коммунальной аварии на водоводе более 46 тыс. человек остались без холодной воды.

В зону отключения попали 347 многоквартирных жилых дома в микрорайонах Нагорный, Авиагородок Индустриального района.

В 17.00 аварийно-восстановительные работы завершены, подача водоснабжения населению восстановлена в полном объеме, сообщается на сайте регионального МЧС.

Это не первый подобный инцидент в Перми — в мае этого года 2 тысячи жителей микрорайона Закамск остались без водоснабжения из-за аварии.