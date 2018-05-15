В Перми две тысячи человек остались без воды из-за аварии

В Перми 2 тысячи жителей микрорайона Закамск остались без водоснабжения из-за аварии. Об этом сообщается на сайте «Новогор-Прикамье».

Сообщение об утечке воды в районе дома 24 по ул. Липатова (ул. Магистральная, 60) поступило в 5.00 по местному времени. Через час стало известно о легковом автомобиле, который провалился в яму, образовавшуюся из-за размыва грунта водой.

В 8.40 аварийная бригада «Новогора» отключила подачу воды в части микрорайона Закамск. Без воды остались жители домов 18, 20, 22, 24, 13, 13а по улице Липатова.



Сейчас организованы ремонтные работы по ликвидации аварии.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане жители Чистополя остались без воды из-за аварии на водопроводной линии.