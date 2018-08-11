Российские компании из «списка Белоусова» потеряли за сутки почти 400 млрд рублей

Предложение изъять у металлургических и химических компаний полмиллиарда рублей «сверхдоходов» привело к резкому падению их капитализации.

Менее чем за сутки девять из 14 предприятий потеряли, по данным газеты «Ведомости», почти 392 млрд руб. ($5,9 млрд). В расчете не брались данные компаний «Сибур», СУЭК, «Металлоинвест» и «Уралкалий», так как их бумаги не торгуются на биржах.

При этом в процентном выражении больше всех потеряли капитализации «Евраза» (-9%), НЛМК (-7,9%), ММК (-6,05%) и «Полюс золота» (-5,3%). Стоимость остальных компаний упала от 2,25% до 4,8%.

Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил Путину изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургических и химических компаний. В РСПП предупредили, что это может повлечь за собой «массовый уход инвесторов». Президент России, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, пока не дал согласия по этому вопросу.

