Путин пока не дал согласия на изъятие сверхдоходов несырьевых компаний

Президент России Владимир Путин согласился с предложением проработать идею об изъятии сверхдоходов у металлургических и химических компаний, но само решение еще не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Письмо действительно такое было, оно было с грифом «для служебного пользования», действительно была высказана экспертная точка зрения», — цитирует Пескова ТАСС.

«Президент согласился на то, что эта тема будет проработана правительством РФ и будут представлены соответствующие предложения», — добавил он.



Песков также подчеркнул, что президент пока не планирует проводить встречу с представителями металлургических и химических компаний, «потому что президент пока не давал согласие на какие-либо решения».



Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил Путину изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургических и химических компаний. В РСПП предупредили, что это может повлечь за собой «массовый уход инвесторов».

