В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за «серый» техосмотр

Правительство внесло в Государственную думу пакет законопроектов, в которых предлагается ввести административную и уголовную ответственность за нарушение требований при прохождении техосмотров.

Одним из документов предлагается ввести уголовную ответственность за проведение техосмотра без аккредитации оператора ТО.

«Введение этой меры обусловлено широкой практикой продажи «серых» диагностических карт без проведения техосмотра автомобиля», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее реформа технического осмотра автомобилей может привести к отказу от ОСАГО из-за резкого подорожания.