Правительство одобрило законопроекты о совершенствовании системы техосмотра

Правительство одобрило законопроекты о совершенствовании системы техосмотра машин. Нововведения призваны усилить ответственность за нарушения в этой сфере.



Три законопроекта будут направлены на борьбу с практикой массового оформления диагностических карт без реального техосмотра автомобилей, а также на противодействие тем, кто выдает такие карты без разрешения, передает «РИА Новости».

Кроме того, законопроекты предусматривают возможность дисквалификации техэкспертов и повышают административный штраф для водителей, если на машину не оформлена диагностическая карта.



Ранее Минэкономразвития РФ предложило поправки в КоАП, УК и закон о техосмотре. Документом предполагается введение уголовной ответственности за нелегальный техосмотр автомобиля.