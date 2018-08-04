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Правительство одобрило законопроекты о совершенствовании системы техосмотра

17:11, 04.08.2018
Правительство одобрило законопроекты о совершенствовании системы техосмотра
Фото: ru.wikipedia.org / Mr_Hell

Правительство одобрило законопроекты о совершенствовании системы техосмотра машин. Нововведения призваны усилить ответственность за нарушения в этой сфере.

Три законопроекта будут направлены на борьбу с практикой массового оформления диагностических карт без реального техосмотра автомобилей, а также на противодействие тем, кто выдает такие карты без разрешения, передает «РИА Новости».

Кроме того, законопроекты предусматривают возможность дисквалификации техэкспертов и повышают административный штраф для водителей, если на машину не оформлена диагностическая карта.

Ранее Минэкономразвития РФ предложило поправки в КоАП, УК и закон о техосмотре. Документом предполагается введение уголовной ответственности за нелегальный техосмотр автомобиля.

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